Калужане выиграли пять медалей на первенстве России по гимнастике

В Уфе завершилось первенство России по спортивной гимнастике среди юношей 15-18 лет.

В числе порядка 240 участников из 42 регионов за медали состязались воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной из Обнинска.

Победителем в многоборье стал Александр Васильев. В упражнениях на коне спортсмен стал серебряным призером, а на кольцах занял 3-е место.

Его партнер Парвиз Султонов дважды стал бронзовым призером: в многоборье и вольных упражнениях, сообщили в Минспорта.