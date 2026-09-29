Калужане выиграли пять медалей на первенстве России по гимнастике
В Уфе завершилось первенство России по спортивной гимнастике среди юношей 15-18 лет.
В числе порядка 240 участников из 42 регионов за медали состязались воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной из Обнинска.
Победителем в многоборье стал Александр Васильев. В упражнениях на коне спортсмен стал серебряным призером, а на кольцах занял 3-е место.
Его партнер Парвиз Султонов дважды стал бронзовым призером: в многоборье и вольных упражнениях, сообщили в Минспорта.
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