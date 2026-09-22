Хоккеисты «Калуги» разгромили «Тамбов»
Вечером 21 сентября наша команда провела очередной матч в рамках ВХЛ.
На льду Дворца спорта «Центральный» калужане уверенно обыграли команду «Тамбов» со счетом 6:0.
В турнирной таблице «Калуга» занимает седьмое место при 30 участниках.
Следующий матч наша команда проведет дома против «Дизеля» из Пензы в пятницу, 25 сентября.
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