Калужские всадницы завоевали медали на двух всероссийских турнирах

В Верхнем Дуброво Свердловской области прошло первенство России по конному спорту в дисциплине троеборье.

Фото: Минспорта Калужской области.

Участие в нем приняли 144 спортсмена из 44 регионов в возрасте от 12 до 18 лет. Калужскую область представляли воспитанницы спортшколы олимпийского резерва по конному спорту. Об этом сообщили в региональном Минспорта 18 сентября.

Екатерина Дорохина заняла первое место в категории девочек 12–16 лет. Следом за ней расположилась её сокомандница Алиса Романова. В общекомандном зачёте калужская сборная стала второй.

Параллельно завершились всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Они прошли в деревне Орлово Московской области. В выездке участвовали 253 всадника из 37 регионов. Медали здесь завоевали представители спортивной адаптивной школы «Эверест».

Анастасия Марченко победила в тесте Гран-При А и взяла серебро в Гран-При В. В этом же тесте её сокомандница Наталья Жаворонкова стала первой. В Гран-При А Наталья завоевала серебро. Команда Калужской области в составе спортсменок и Ирины Клюевой заняла первое место.