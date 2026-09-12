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Обнинские волейболисты сыграют в финале Кубка Победы в Минске

Дмитрий Ивьев
12.09, 10:31
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Представители волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев успешно прошли стадию полуфинала.

В пятницу, 11 сентября, они победили хозяев турнира из Беларуси Павла Петрушко и Александра Дедкова со счетом 2:0 (21:15, 21:16).

В субботу, 12 сентября, финал начнется в 18:00. Обнинцы сыграют против Ильи Лешукова и Олега Стояновского. Трансляция будет доступна здесь.

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