Обнинские волейболисты играют за медали в Минске
В столице соседнего государства стартовал Кубок Победы по пляжному волейболу.
В соревнованиях принимают участие сильнейшие пары России, Беларуси и Казахстана – по 12 мужских и женских дуэтов.
Волейбольный клуб «Обнинск» представляют Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев. Накануне они вышли из группы и в пятницу в 14:50 сыграют в четвертьфинале с Максимом Сиволапом и Тарасом Мыськив.
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