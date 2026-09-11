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Спорт

Обнинские волейболисты играют за медали в Минске

Дмитрий Ивьев
11.09, 08:00
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В столице соседнего государства стартовал Кубок Победы по пляжному волейболу.

В соревнованиях принимают участие сильнейшие пары России, Беларуси и Казахстана – по 12 мужских и женских дуэтов.

Волейбольный клуб «Обнинск» представляют Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев. Накануне они вышли из группы и в пятницу в 14:50 сыграют в четвертьфинале с Максимом Сиволапом и Тарасом Мыськив.

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