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Спорт

Обнинские волейболисты вышли в плей-офф Спартакиады России

Дмитрий Ивьев
04.09, 09:01
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С 3 по 6 сентября в Самаре на Первомайском спуске набережной Волги проходит Спартакиада народов России.

Участие в соревнованиях по пляжному волейболу принимают 15 женских и 19 мужских команд из 13 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская, Ленинградская, Калининградская, Саратовская, Калужская, Ростовская, Самарская области.

Калужскую область представляют спортсмены волейбольного клуба «Обнинск».

Накануне прошел групповой этап, а уже в пятницу команды сыграют в плей-офф.

В 1/8 финала у мужчин выступят Дмитрий Веретюк и Дмитрий Ермаков, а также Фёдор Сабаев и Кирилл Ельников.

На этой же стадии у женщин сыграют Серафима Медведева/Екатерина Федотова и Валерия Койкова/Дарья Гордеева, сообщили в волейбольном клубе «Обнинск».

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