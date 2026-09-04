Обнинские волейболисты вышли в плей-офф Спартакиады России
С 3 по 6 сентября в Самаре на Первомайском спуске набережной Волги проходит Спартакиада народов России.
Участие в соревнованиях по пляжному волейболу принимают 15 женских и 19 мужских команд из 13 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская, Ленинградская, Калининградская, Саратовская, Калужская, Ростовская, Самарская области.
Калужскую область представляют спортсмены волейбольного клуба «Обнинск».
Накануне прошел групповой этап, а уже в пятницу команды сыграют в плей-офф.
В 1/8 финала у мужчин выступят Дмитрий Веретюк и Дмитрий Ермаков, а также Фёдор Сабаев и Кирилл Ельников.
На этой же стадии у женщин сыграют Серафима Медведева/Екатерина Федотова и Валерия Койкова/Дарья Гордеева, сообщили в волейбольном клубе «Обнинск».
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