Калужский теннисист вошёл в топ-3 на всероссийском турнире
Калужский теннисист вошёл в топ-3 на всероссийском турнире
В Казани прошли соревнования «Олимпийские надежды» — в них участвовали юноши и девушки до 17 лет.
Калужанин Всеволод Андрейченко выступил в мужском парном разряде вместе с Романом Блохиным из Санкт-Петербурга и занял 3 место, сообщили в Минспорта.
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