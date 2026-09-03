Калужский теннисист вошёл в топ-3 на всероссийском турнире

В Казани прошли соревнования «Олимпийские надежды» — в них участвовали юноши и девушки до 17 лет.

Калужанин Всеволод Андрейченко выступил в мужском парном разряде вместе с Романом Блохиным из Санкт-Петербурга и занял 3 место, сообщили в Минспорта.