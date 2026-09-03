Триумф Busazone Performance в финале сезона RDRC 2026!

В Москве состоялся пятый, заключительный этап чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC 2026. Команда Busazone Performance из Обнинска Калужской области, выступающая при поддержке SINTEC Group, завершила уикенд с яркими результатами сразу в двух мотоциклетных классах.

В классе Moto PRO ET по итогам гонки весь пьедестал заняли представители Busazone Иван Горбачев, Дамир Насретдинов и Александр Самарин.

Ещё два места на подиуме в классе Moto PRO 8,0 взяли Михаил Пахомов (серебро) и Денис Рыбанов (бронза).

Пиковые нагрузки дрэг-рейсинга всегда требуют бескомпромиссного подхода к выбору технических жидкостей. Справляться с экстремальными условиями на треке команде помогали моторные масла Takayama, которые обеспечивали надежную работу и защиту боевой техники на протяжении всех этапов.

Дмитрий Трофимов, пилот Busazone Performance:

«За все пять этапов чемпионата мотоциклы команды продемонстрировали стопроцентную отказоустойчивость. Это результат синергии точного инжиниринга Suzuki, профессиональной настройки техники в боксах, применения высокоэффективных моторных масел и строго соблюдения сервисных регламентов».

По итогам чемпионата в активе команды 21 призовое место: 5 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград.

В общем зачете по итогам всего сезона пилоты Busazone заняли практически весь пьедестал.

Итоги чемпионата в классе Moto PRO ET

Александр Самарин — 463 очка

Дмитрий Трофимов — 437 очков

Дамир Насретдинов — 397 очков

Иван Горбачёв — 354 очка

Итоги чемпионата в классе Moto PRO 8,0

Александр Пасечник (White Dragons) — 473 очка

Михаил Пахомов — 435 очков

Денис Рыбанов — 284 очка

Поздравляем команду с блестящим завершением серии RDRC 2026! Гоночный сезон на этом не заканчивается. Уже 12–13 сентября пилоты Busazone Performance вновь выйдут на старт — на этот раз в рамках Суперкубка RDRC, отдельного этапа, который и завершит весь гоночный сезон.

До встречи на Суперкубке!