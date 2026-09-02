Калужские спортсменки взяли Кубок России по голболу
В Дзержинске прошёл Кубок России по голболу — это спорт для людей с нарушением зрения. В турнире участвовали команды из семи регионов, а Калугу представляли девушки из адаптивной спортивной школы «Эверест».
Калужский коллектив одержал победу среди женских команд. В составе чемпионской команды — Ирина Арестова, Ярослава Акиничева, Анастасия Мазур, Евгения Семина, Лилия Овсянникова и Анастасия Чудина.
Кроме командного золота, калужанки отличились и в личных номинациях: Ирина Арестова стала лучшим игроком турнира, Анастасия Мазур — лучшим защитником, а Евгения Семина — лучшим бомбардиром, сообщили в Минспорта.
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