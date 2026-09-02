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Спорт

Владислав Кирютин победил в финале Кубка России по ачери-кроссу

Дмитрий Ивьев
02.09, 11:13
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В Саранске завершился финальный 4-й этап Кубка страны по стрельбе из лука (ачери-кросс) среди мужчин и женщин на дистанциях 2,5-7,5 км.

За медали состязались 35 спортсменов из шести регионов. Калужскую область представляли лучники из спортивной школы «Многоборец» (Калуга).

«Золото» этапа завоевал Владислав Кирютин. Кроме того, спортсмен стал победителем по итогам четырех этапов Кубка, которые проходили с июня по август, рассказали в Минспорта.

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