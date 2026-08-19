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Спорт

В Калуге прошло первенство России по гребле на байдарках и каноэ

Дмитрий Ивьев
19.08, 07:40
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Акватория Яченского водохранилища на выходных принимала первенство страны по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 19 лет.

Событие в этом виде спорта такого масштаба прошло в Калуге впервые за более чем 20 лет.

Более сотни спортсменов из 18 регионов приняли участие в турнире на марафонской дистанции в 18 км на байдарке для юношей и 15 км для девушек, а также 15 км и 12 км на каноэ для юношей и девушек соответственно.

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