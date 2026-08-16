В Тарусе в четвертый раз прошел Всероссийский праздник, посвященный орловскому рысаку

В субботу, 15 августа событие собрало около 12 тысяч гостей из разных уголков страны.

В насыщенную афишу вошли захватывающие скачки, первенство страны среди русских троек, а также обширная анимационная программа для публики.

Совсем недавно русская тройка обрела официальный статус национальной спортивной дисциплины.

В нынешнем году программа расширилась: впервые на фестивале организован детский турнир юных жокеев.