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Спорт

Калужанка принесла еще одну медаль в копилку сборной России на чемпионате Европы

Дмитрий Ивьев
13.08, 13:07
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Алина Гайфутдинова завоевала ещё одну награду в составе сборной России на Чемпионате Европы по плаванию.

В женской эстафете 4×100 метров вольным стилем Алина вместе с командой заняла третье место. Кроме того, в полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров на спине она установила новый рекорд России.

Накануне спортсменка уже принесла команде бронзу — она стала третьей в смешанной комбинированной эстафете.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил Алину и её тренеров с успехами.

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