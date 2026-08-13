Калужанка принесла еще одну медаль в копилку сборной России на чемпионате Европы
Алина Гайфутдинова завоевала ещё одну награду в составе сборной России на Чемпионате Европы по плаванию.
В женской эстафете 4×100 метров вольным стилем Алина вместе с командой заняла третье место. Кроме того, в полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров на спине она установила новый рекорд России.
Накануне спортсменка уже принесла команде бронзу — она стала третьей в смешанной комбинированной эстафете.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил Алину и её тренеров с успехами.
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