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Калужская спортсменка победила на Кубке России по конному спорту

Владимир Андреев
06.08, 06:23
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Спортсменка калужской СШ по конному спорту Дарья Боровлева стала обладательницей главного трофея Кубка России.

Соревнования проходили в подмосковной деревне Орлово, где спортсменка на лошади по кличке Дженкинс показала лучший результат в личном зачёте, набрав итоговые 83,90 балла.

В рамках многоборья калужанка финишировала второй в выездке и конкуре, а в мини-марафоне с тремя препятствиями заняла четвёртую позицию.

Тем не менее, совокупность результатов принесла ей золотую медаль общего зачёта.

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