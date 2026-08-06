Калужская спортсменка победила на Кубке России по конному спорту

Спортсменка калужской СШ по конному спорту Дарья Боровлева стала обладательницей главного трофея Кубка России.

Соревнования проходили в подмосковной деревне Орлово, где спортсменка на лошади по кличке Дженкинс показала лучший результат в личном зачёте, набрав итоговые 83,90 балла.

В рамках многоборья калужанка финишировала второй в выездке и конкуре, а в мини-марафоне с тремя препятствиями заняла четвёртую позицию.

Тем не менее, совокупность результатов принесла ей золотую медаль общего зачёта.