Калужская спортсменка победила на Кубке России по конному спорту
Спортсменка калужской СШ по конному спорту Дарья Боровлева стала обладательницей главного трофея Кубка России.
Соревнования проходили в подмосковной деревне Орлово, где спортсменка на лошади по кличке Дженкинс показала лучший результат в личном зачёте, набрав итоговые 83,90 балла.
В рамках многоборья калужанка финишировала второй в выездке и конкуре, а в мини-марафоне с тремя препятствиями заняла четвёртую позицию.
Тем не менее, совокупность результатов принесла ей золотую медаль общего зачёта.
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