В День физкультурника в Калуге пройдут уличные батлы по баскетболу 3х3
8 августа в калужском Сквере имени В.Н. Волкова на площадке «Вин Корт» состоятся традиционные соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч», приуроченные ко Дню физкультурника.
Участвовать могут все желающие — любители игры распределятся по восьми возрастным и гендерным категориям: юноши и девушки до 14, до 16 и до 18 лет, а также взрослые мужчины и женщины.
В этот день на площадке развернутся яркие матчи, которые подарят зрителям заряд энергии и спортивного азарта.
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