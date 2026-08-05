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Спорт

В День физкультурника в Калуге пройдут уличные батлы по баскетболу 3х3

Владимир Андреев
05.08, 14:58
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8 августа в калужском Сквере имени В.Н. Волкова на площадке «Вин Корт» состоятся традиционные соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч», приуроченные ко Дню физкультурника.

Участвовать могут все желающие — любители игры распределятся по восьми возрастным и гендерным категориям: юноши и девушки до 14, до 16 и до 18 лет, а также взрослые мужчины и женщины.

В этот день на площадке развернутся яркие матчи, которые подарят зрителям заряд энергии и спортивного азарта.

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