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Спорт

Сборная региона по хоккею примет гостей из «Цифрового Спецназа»

Владимир Андреев
05.08, 06:24
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В предстоящий четверг, 6 августа, калужский Дворец спорта «Центральный» станет эпицентром хоккейного праздника.

Местная дружина скрестит клюшки с командой «ЦифроVой СпецнаZ», собравшей чиновников высокого уровня из различных субъектов РФ.

Начало встречи — в 19:00, вход для зрителей — без билетов.

Организаторы приурочили матч к деловой программе форума «Цифровая эволюция», сделав его спортивной изюминкой мероприятия.

Напомним, что год назад калужане уже встречались с этим соперником и праздновали успех с двузначной разницей в шайбах (11:4).

В этот раз любители хоккея ждут не менее захватывающего зрелища и новых победных голов.

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