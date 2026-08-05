Сборная региона по хоккею примет гостей из «Цифрового Спецназа»

В предстоящий четверг, 6 августа, калужский Дворец спорта «Центральный» станет эпицентром хоккейного праздника.

Местная дружина скрестит клюшки с командой «ЦифроVой СпецнаZ», собравшей чиновников высокого уровня из различных субъектов РФ.

Начало встречи — в 19:00, вход для зрителей — без билетов.

Организаторы приурочили матч к деловой программе форума «Цифровая эволюция», сделав его спортивной изюминкой мероприятия.

Напомним, что год назад калужане уже встречались с этим соперником и праздновали успех с двузначной разницей в шайбах (11:4).

В этот раз любители хоккея ждут не менее захватывающего зрелища и новых победных голов.