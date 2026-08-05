Сборная региона по хоккею примет гостей из «Цифрового Спецназа»
В предстоящий четверг, 6 августа, калужский Дворец спорта «Центральный» станет эпицентром хоккейного праздника.
Местная дружина скрестит клюшки с командой «ЦифроVой СпецнаZ», собравшей чиновников высокого уровня из различных субъектов РФ.
Начало встречи — в 19:00, вход для зрителей — без билетов.
Организаторы приурочили матч к деловой программе форума «Цифровая эволюция», сделав его спортивной изюминкой мероприятия.
Напомним, что год назад калужане уже встречались с этим соперником и праздновали успех с двузначной разницей в шайбах (11:4).
В этот раз любители хоккея ждут не менее захватывающего зрелища и новых победных голов.
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