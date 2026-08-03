В Калуге прошёл Фестиваль пенсионеров с участием 149 спортсменов

В Калуге на стадионе «Арена-Анненки» прошёл Фестиваль пенсионеров в рамках летней Спартакиады.

Фото: Минспорта Калужской области.

Участники из разных муниципальных и городских округов области собрались, чтобы побороться за победу в нескольких видах спорта. Об итогах рассказали в региональном Минспорта 3 августа.

Всего на старт вышли 149 человек. Это 20 команд из разных районов. Участники соревновались в дартсе, шахматах, беге (1 км для мужчин и 500 м для женщин) и многоборье ГТО. Кроме того, команды показали свои творческие номера в конкурсе песен и частушек на спортивную тему.

Победителей определили в трёх группах. В первой группе первое место заняла Калуга, второе – Обнинск, третье – Малоярославецкий округ. Во второй группе золото у Сухинического округа, серебро у Ферзиковского, бронза у Тарусского. В третьей группе лучшим стал Сосенский, вторым – Хвастовичский округ, третьим – Юхновский.

Фестиваль прошёл в дружеской и соревновательной атмосфере. Участники показали, что возраст – не помеха для активного образа жизни и спортивного азарта.