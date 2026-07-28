Калужский легкоатлет взял бронзу на всероссийском чемпионате

Воспитанник калужской СШ «Темп» достойно выступил на главном легкоатлетическом старте страны.

Чемпионат России проходил в Екатеринбурге и длился четыре дня — на дорожки стадиона вышли более 800 спортсменов из 70 субъектов РФ.

Калужанин Данил Ефимов показал отличный результат в дисциплине «бег на 400 метров с барьерами», преодолев дистанцию за 49,66 секунды.

Этот результат принёс ему третье место и бронзовую награду национального первенства.