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Новость дня Спорт

Калужские хоккеисты провели первый матч на взрослом уровне с белорусским «Неманом»

Владимир Андреев
28.07, 10:26
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Хоккейный клуб «Калуга» в новом статусе провёл первый товарищеский матч против белорусской команды «Неман» из Гродно.

Ранее было принято решение о переходе калужан из Национальной молодёжной хоккейной лиги во Всероссийскую хоккейную лигу (ВХЛ) — и эта встреча стала для них дебютом уже на взрослом уровне, - сообщили во вторник, 28 июля, в администрации губернатора.

Игра прошла в напряжённой борьбе. Как отметил старший тренер команды Александр Кудинов, главной задачей было оценить готовность молодых игроков к серьёзным нагрузкам и посмотреть, как они проявят себя в матчах с опытными соперниками.

Несмотря на то, что белорусский клуб одержал победу по буллитам, калужане показали достойную игру и не уступили в характере.

Губернатор Владислав Шапша поздравил хоккеистов с первым шагом в новом сезоне и пожелал им удачи в ВХЛ:

- Хотя белорусский клуб в итоге победил по буллитам, калужане играли достойно. К тому же матч товарищеский. А это значит, победила дружба. Поздравляю наших хоккеистов с почином. Успехов в первом сезоне в ВХЛ. «Ракеты», вперёд!

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