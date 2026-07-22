Шапша отметил успехи калужских пловцов

Наши спортсмены успешно стартовали на домашнем первенстве России.

Сборная Калужской области в первый день соревнований завоевала три медали.

Главным героем дня стал Григорий Вековищев, который недавно с триумфом выступил на первенстве Европы, продолжает радовать успехами. На дистанции 400 метров вольным стилем он уверенно финишировал первым.

Ещё одну медаль для региона на этой же дистанции принёс Артём Григорьев, показавший третий результат.

Среди девушек отличилась Полина Иванушкина. На стометровке вольным стилем спортсменка завоевала серебряную награду.

- Сборная Калужской области в числе лидеров медального зачёта уже на старте турнира. Отмечу, что юниорское первенство России по плаванию проходит в Калуге впервые. Соревнования продлятся до 25 июля. Болеем за наших! – прокомментировал губернатор Владислав Шапша.