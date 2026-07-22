В Калуге стартовали чемпионат и первенство России по морскому многоборью

21 июля состоялось торжественное открытие соревнований в дисциплине «Ял-6 - гребля».

На старт вышли сильнейшие экипажи из 10 регионов России.

22 июля состоится финал в дисциплине «Ял-6 - гребля».

А уже 23 июля стартуют соревнования в дисциплине «гребно парусное пятиборье»: гонки с рулём и без, комплексные и крейсерские дистанции, сообщили в Минспорта.