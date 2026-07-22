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Спорт

Восемь наград завоевали калужские гребцы на чемпионате России

Дмитрий Ивьев
22.07, 10:41
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Воспитанники спортшколы по гребному спорту имени Вячеслава Иванова приняли участие во Всероссийском смотре лучших спортсменов в академической гребле.

Состязания собрали в столице 552 спортсмена из 21 региона страны. В своей коронной «одиночке лёгкого веса» финальный заезд выиграл Александр Туфанюк, а в составе «восьмёрок с рулевым» на высшие ступени пьедестала почёта поднялись Алексей Воробьёв и Екатерина Осипенко.

Серебряные награды завоевали Илья Кондратьев («двойка» и «четвёрка» — парные), Валерия Оберемок («четвёрка без рулевого») и Алексей Воробьёв («двойка» и «четвёрка» - без рулевого), сообщили в Минспорта.

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