Восемь наград завоевали калужские гребцы на чемпионате России

Воспитанники спортшколы по гребному спорту имени Вячеслава Иванова приняли участие во Всероссийском смотре лучших спортсменов в академической гребле.

Состязания собрали в столице 552 спортсмена из 21 региона страны. В своей коронной «одиночке лёгкого веса» финальный заезд выиграл Александр Туфанюк, а в составе «восьмёрок с рулевым» на высшие ступени пьедестала почёта поднялись Алексей Воробьёв и Екатерина Осипенко.

Серебряные награды завоевали Илья Кондратьев («двойка» и «четвёрка» — парные), Валерия Оберемок («четвёрка без рулевого») и Алексей Воробьёв («двойка» и «четвёрка» - без рулевого), сообщили в Минспорта.