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Мотокросс в Обнинске установил новый рекорд

Дмитрий Ивьев
22.07, 09:59
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Юбилейный 20-й мотокросс на призы SINTEC Group открыл масштабный праздничный уикенд, посвященный юбилею Обнинска. В эти выходные соревнования отгремели на 10 из 10, собрав более 3000 болельщиков и любителей мотоспорта — это наилучший показатель посещаемости за последние несколько лет.

Старты в первом российском наукограде объединили более 130 классных спортсменов из более чем 10 городов и регионов России. Жителям и гостям города мотокросс запомнился запредельными скоростями и бескомпромиссной борьбой от старта до самого клетчатого флага. Отличная погода и насыщенная программа, подготовленная организаторами, обеспечили мероприятию рекордную посещаемость. С приближающимся 70-м днем рождения города и началом соревнований участников и гостей поздравил глава Обнинска Стефан Перевалов.

Гонщики всех возрастов демонстрировали свое мастерство на трассе, при этом самому юному участнику заездов исполнилось всего 5 лет. Пока спортсмены выясняли, кто сильнее, болельщики с удовольствием катались на квадроциклах, угощались бесплатной полевой кухней и шашлыками, яростно поддерживая участников заездов.

По итогам соревновательной программы на трассе АБЗ безоговорочно доминировали пилоты мотокоманды Takayama (бренд высокотехнологичных моторных масел). В их активе сразу 6 призовых мест:

Дмитрий Жмылев (г. Мытищи) одержал победу и стал вторым в классах OPEN до 35 и заездах на китайских мотоциклах мощностью 125 – 350 куб. см

В классе юниоров 14 – 18 лет (125 куб. см) серебро завоевал Даниил Шамшин (г. Мытищи), а бронзу — Тимофей Бирюков (г. Муром)

Максим Михейкин (г. Брянск) принес команде еще одно призовое место в классе OPEN до 35

Чистый адреналин, безумные скорости, эффектные полеты и приземления, а также вся праздничная атмосфера на трассе АБЗ и за ее пределами зафиксированы в эпичных видео и фоторепортаже прямо от кромки трассы.

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