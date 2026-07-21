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Спорт

Калужанин выиграл медали на Кубке России по велоспорту

Дмитрий Ивьев
21.07, 11:58
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В Тамбове завершились соревнования по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

На старты вышли 70 претендентов на медали из 16 регионов страны.

В групповой гонке на 60 км (класс Н1-Н5) представитель Калужской области Артём Воробьёв из спортивной адаптивной школы «Эверест» занял второе место, а в индивидуальной гонке на 18 км в этом же классе он стал третьим, сообщили в Минспорта.

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