Калужанин выиграл медали на Кубке России по велоспорту
В Тамбове завершились соревнования по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
На старты вышли 70 претендентов на медали из 16 регионов страны.
В групповой гонке на 60 км (класс Н1-Н5) представитель Калужской области Артём Воробьёв из спортивной адаптивной школы «Эверест» занял второе место, а в индивидуальной гонке на 18 км в этом же классе он стал третьим, сообщили в Минспорта.
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