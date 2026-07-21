В Калуге, Обнинске и Козельске строят новые спортивные объекты
Губернатор Калужской области Владислав Шапша держит на контроле строительство нескольких спортивных объектов в регионе. Работы ведутся в Калуге, Козельске и Обнинске, и, по словам главы региона, все подрядчики строго следуют утвержденному графику.
В областном центре возводят фиджитал-центр, который объединяет элементы киберспорта и традиционных физических активностей.
В Козельске строят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
А в Обнинске появляется специализированный Беговой центр.
Глава региона выразил уверенность, что с открытием площадок в области обязательно станет больше людей, увлекающихся здоровым и активным образом жизни.
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