В Калуге, Обнинске и Козельске строят новые спортивные объекты

Губернатор Калужской области Владислав Шапша держит на контроле строительство нескольких спортивных объектов в регионе. Работы ведутся в Калуге, Козельске и Обнинске, и, по словам главы региона, все подрядчики строго следуют утвержденному графику.

В областном центре возводят фиджитал-центр, который объединяет элементы киберспорта и традиционных физических активностей.

В Козельске строят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

А в Обнинске появляется специализированный Беговой центр.

Глава региона выразил уверенность, что с открытием площадок в области обязательно станет больше людей, увлекающихся здоровым и активным образом жизни.