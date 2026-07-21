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Спорт

Калужские теннисисты выиграли медали на первенстве ЦФО

Дмитрий Ивьев
21.07, 10:20
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В Калуге прошли соревнования по теннису среди юношей и девушек до 17 лет.

На кортах встретились сильнейшие молодые спортсмены из Москвы, Калуги, Обнинска, Брянска, Рязани, Люберец, сообщили 21 июля в Минспорта.

Кирилл Новолокин, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Квант», занял первое место.

А представитель спортивной школы «Победа» Всеволод Андрейченко завоевал «серебро».

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