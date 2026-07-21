Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калуга примет соревнования по морскому многоборью
Спорт

Калуга примет соревнования по морскому многоборью

Дмитрий Ивьев
21.07, 10:08
0 418
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Они пройдут в акватории Яченского водохранилища.

Открытие состоялось утром 21 июля на территории спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В.Н. Иванова.

Первенство и чемпионат России по морскому многоборью пройдут по дисциплине «ял-6-гребля».

Дистанцию в 2000 метров будут преодолевать юноши 14-18 лет и мужчины. Награждение победителей состоится 22 июля.

А 23 июля в 10:00 стартует дисциплина «гребно-парусное пятиборье». В гонку под парусами вступят юноши 14-18 лет и мужчины. Турнир продлится до 28 июля.

Всего в соревнованиях по морскому многоборью будут участвовать 150 спортсменов из 11 регионов. Калужскую область представят по две мужские и три юношеские команды из СШОР В. Иванова, сообщили в Минспорта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ind2VC9XaUJxbFVjNHhXU2RZOFZTNnc9PSIsInZhbHVlIjoibmwrK3RGdWNVVkprQ0IxeFdnUGZGbUdxbmNURXN2amtzUzlya21vcURNSXVpTlVYM2MzQnlOam5mRFlsNjdGaTcxNEIyalozK3lTaWRFRmp6d0tPb2xMZ2M5RXNnMjRhU2lRLzZ1MFNiUVlXdFBCUEV0M0ZZNGlUUk1laGRad0FSekxyV2wxWUM4cFBMQUNiOE5sTzI1Sk9MTStvR3hnaDhDUUE4SGpGTUhaTVBIaGdLbmJBUWZPNVV4YmlaK0N6RURDUTd4RzBaZ012ZlJUTjhqa1EyMWVKUVhUYzM5aDg3Q05LOWRJQVpQK05qdEVJclZOSENHSm13T3VMM2NneUg5b2l5QkhNbWd4eXpPLzFuMjJGb0xMNlBqZ1BoaFN6ZGczM3g1YU1SOXI5WUJJVUpWcFIvRDgrRkVqdnJOaEdZSzE3WDBRUE1rSS9ENjhqSjc1SWM5MjBHcEN3eG9CZXVzZXh4T3hiMER6UXh3Z2U0U3NjTkVDZHpMME1vQTljZnN2L0N6YjdVMWlQdXVWcHdjSFJVbW9KeFhYaWo3Z2poTVZmSHk0b2VuakpmVldhMmpmdk9NUlZPZ0QzVVhXNCIsIm1hYyI6IjM2MGNjNWMyYTU3NTRhNmRlMDkyZTdmNWZlMWIyZTQ1MDI2ZDQxOGJlYjM1ODNjMWI5YzJhMzYyYjc0NjAzYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNmQWRXMEc2MDk4MzR5dEpNZkhoK0E9PSIsInZhbHVlIjoiOGNmU1pjSGk3dENwYkl3ZEcrZXFlMnJvOTlZdjg1NTJqLytmWi9mRFdsYXRURmNpYjc4MXBmV3UwazU3bmo1TUhkWTdUeDJkdUNSUDgvdFBFRElNN0hJWnZWTUw5RzFaRVVrYk5ONWtCUXlvTHB3V3pvUHJCanozeTJtTDUxSmJtL2h1OXkyTEQwRW91Q2NLYTdYcFlwNnVnV1FhLy9uY29Ub3FJTkF4alhMaGQvYnMxL3RoNDlwNGJZT3cvcUp0WmRTUlZWVzdYYllDNW82WGg1UGp0eEIvZzdrUHNxQVdNUndRMEVxZFYyc0pzRVVsZEVHYXpMN0dGZVg0eUIxMlZ5MHJ6bG9jNjJjUExIbUhWWUxad2ZuSEE5TDIvK2tlbDlyS1N2SzB1Kzg0anpmTHpKdHB5ZWNOK2ZLeldBYitpRTEzRHlhMlFVR1B5bGlleDBWeStkMlNDWWxYNjl1SlZndWt6RElQeG1aV1ZuUEhxNEdjcS9WMHlvQlc2SlNsZlcybkVGUnNXUC9XSDltUE9teEFBNUU4THFSeTQvejR6RGxtUHB5bjRkanppYzJXQTVPYXloRWpWZDdSSWJpVk1Ta2UzWkFTUllvbXZ0dENWUzdoZ0hta1I1SjRTNkFJWUpPYnVNdGQ1NGM5djl0dFo5U2doUkpDZ3l4dEFDd2RUQkNNSGxKT0h5V0xDbWZKbFkweStpY2dYL1o4R1hnRmF5OFFJbTdFeGZ5NzZqYk9NOHdMbUc2N2djVTB0Tmh4QkVjN1ArZXdmRDFhQysrVzR2OXIrc1VxT1pxeXQwaEduS0M0bjNITlpiYTNIUlR5ZExEcVVKZkI4emNLUHNtdiIsIm1hYyI6IjUzODZiN2QxMzY0YTNjMGY4ODQwNmE5NDdiNGUyOTAyNDVkMGE4YThlMzg3MzBjZjA5N2ExMzBjNWI3MzI3ODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+