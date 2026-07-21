Калуга примет соревнования по морскому многоборью
Они пройдут в акватории Яченского водохранилища.
Открытие состоялось утром 21 июля на территории спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В.Н. Иванова.
Первенство и чемпионат России по морскому многоборью пройдут по дисциплине «ял-6-гребля».
Дистанцию в 2000 метров будут преодолевать юноши 14-18 лет и мужчины. Награждение победителей состоится 22 июля.
А 23 июля в 10:00 стартует дисциплина «гребно-парусное пятиборье». В гонку под парусами вступят юноши 14-18 лет и мужчины. Турнир продлится до 28 июля.
Всего в соревнованиях по морскому многоборью будут участвовать 150 спортсменов из 11 регионов. Калужскую область представят по две мужские и три юношеские команды из СШОР В. Иванова, сообщили в Минспорта.
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