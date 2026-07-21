Калуга примет соревнования по морскому многоборью

Они пройдут в акватории Яченского водохранилища.

Открытие состоялось утром 21 июля на территории спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В.Н. Иванова.

Первенство и чемпионат России по морскому многоборью пройдут по дисциплине «ял-6-гребля».

Дистанцию в 2000 метров будут преодолевать юноши 14-18 лет и мужчины. Награждение победителей состоится 22 июля.

А 23 июля в 10:00 стартует дисциплина «гребно-парусное пятиборье». В гонку под парусами вступят юноши 14-18 лет и мужчины. Турнир продлится до 28 июля.

Всего в соревнованиях по морскому многоборью будут участвовать 150 спортсменов из 11 регионов. Калужскую область представят по две мужские и три юношеские команды из СШОР В. Иванова, сообщили в Минспорта.