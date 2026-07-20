Калужский лучник взял «бронзу» на этапе Кубка России
В поселке Красная Горбатка Владимирской области завершился второй этап Кубка России по стрельбе из лука в дисциплине «ачери-кросс 2,5 -7,5 км».
В соревнованиях участвовали сильнейшие атлеты из пяти регионов России.
Воспитанник спортивной школы «Многоборец» Владислав Кирютин стал бронзовым призером соревнований, сообщили 20 июля в Минспорта.
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