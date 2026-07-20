В Калуге впервые пройдёт первенство России по плаванию

Турнир соберет сильнейших пловцов в возрасте 16-18 лет из разных городов страны, сообщили в Минспорта

Соревнования во дворце спорта «Центральный» стартуют 21 июля.

- 39 пловцов представят Калужскую область. Это спортсмены из спортивных школ олимпийского резерва «Олимп» (Обнинск), «Юность» и «Труд» (Калуга), Малоярославецкого муниципального округа, - пояснили в Минспорта.