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Спорт

В Калуге впервые пройдёт первенство России по плаванию

Дмитрий Ивьев
20.07, 12:15
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Турнир соберет сильнейших пловцов в возрасте 16-18 лет из разных городов страны, сообщили в Минспорта

Соревнования во дворце спорта «Центральный» стартуют 21 июля.

- 39 пловцов представят Калужскую область. Это спортсмены из спортивных школ олимпийского резерва «Олимп» (Обнинск), «Юность» и «Труд» (Калуга), Малоярославецкого муниципального округа, - пояснили в Минспорта.

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