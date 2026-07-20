Калужанка завоевала «золото» на Кубке Азии по дзюдо

Воспитанница спортшколы «Юность» завоевала первое место на Кубке Азии по дзюдо среди девушек до 18 лет.

В международных состязаниях, прошедших в Гонконге, за звание лучших боролись около 120 спортсменов из 13 стран.

Калужскую область представила Владислава Керимова, которая одержала три чистые победы и заняла первое место, рассказали 20 июля в Минспорта.