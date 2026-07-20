Калужанка завоевала «золото» на Кубке Азии по дзюдо
Воспитанница спортшколы «Юность» завоевала первое место на Кубке Азии по дзюдо среди девушек до 18 лет.
В международных состязаниях, прошедших в Гонконге, за звание лучших боролись около 120 спортсменов из 13 стран.
Калужскую область представила Владислава Керимова, которая одержала три чистые победы и заняла первое место, рассказали 20 июля в Минспорта.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь