Калужанка стала третье на турнире по легкой атлетике в Смоленске

В соседнем областном центре прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Летний студенческий чемпионат», сообщили в Минспорта.

В соревнованиях участвовали более 600 студентов-легкоатлетов из 99 вузов страны.

Калужанка Елена Молева из спортивной школы олимпийского резерва «Темп» заняла третье место в беге на три километра. Ее результат - 10 минут 1,76 секунды.