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Спорт

Калужанка стала третье на турнире по легкой атлетике в Смоленске

Дмитрий Ивьев
20.07, 08:10
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В соседнем областном центре прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Летний студенческий чемпионат», сообщили в Минспорта.

В соревнованиях участвовали более 600 студентов-легкоатлетов из 99 вузов страны.

Калужанка Елена Молева из спортивной школы олимпийского резерва «Темп» заняла третье место в беге на три километра. Ее результат - 10 минут 1,76 секунды.

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