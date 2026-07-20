Калужанка стала третье на турнире по легкой атлетике в Смоленске
В соседнем областном центре прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Летний студенческий чемпионат», сообщили в Минспорта.
В соревнованиях участвовали более 600 студентов-легкоатлетов из 99 вузов страны.
Калужанка Елена Молева из спортивной школы олимпийского резерва «Темп» заняла третье место в беге на три километра. Ее результат - 10 минут 1,76 секунды.
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