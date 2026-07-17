Калужане оказались среди лучших на чемпионате России по петанку
Как мы уже рассказывали, соревнования прошли в Калуге в сквере Волкова.
Турнир проводился для женщин и мужчин в дисциплинах триплеты и тир на точность.
В Калугу приехали спортсмены из Санкт-Петербурга Москвы, Ленинградской области, Краснодарского края, Смоленска и Десногорска.
В дисциплине «триплеты» среди мужчин победителем оказался представитель Калужской области Евгений Трутнев.
У женщин второе место в триплете заняла Елена Кирменская.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь