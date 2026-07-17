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Спорт

Калужане оказались среди лучших на чемпионате России по петанку

Дмитрий Ивьев
17.07, 08:25
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Как мы уже рассказывали, соревнования прошли в Калуге в сквере Волкова.

Турнир проводился для женщин и мужчин в дисциплинах триплеты и тир на точность.

В Калугу приехали спортсмены из Санкт-Петербурга Москвы, Ленинградской области, Краснодарского края, Смоленска и Десногорска.

В дисциплине «триплеты» среди мужчин победителем оказался представитель Калужской области Евгений Трутнев.

У женщин второе место в триплете заняла Елена Кирменская.

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