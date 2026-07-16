Сборная Кировского округа вошла в десятку лучших на Всероссийской спартакиаде

Команда из Калужской области выступила на Спартакиаде молодежи допризывного возраста, которая прошла в Волгограде.

В соревнованиях участвовали представители 38 регионов страны. Калужские спортсмены заняли седьмое место в состязаниях по физической подготовке и девятое место в общем командном зачете.

Успехами отметились и отдельные участники. Станислав Сынчиков стал первым в упражнении на пресс. Роман Тришкин взял два «серебра» — в беге на 60 метров и в прыжке в длину с места. Еще одну серебряную медаль завоевал Степан Петухов, показав один из лучших результатов в подтягиваниях на перекладине за четыре минуты.