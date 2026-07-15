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Спорт

В Калуге рассказали, как строится крытый футбольный манеж

Дмитрий Ивьев
15.07, 10:19
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Работы ведутся на тренировочной площадке «Спутник».

- Генеральный подрядчик завершил монтаж 32 металлических колонн и 16 ферм, после чего приступил к нанесению антикоррозионной защиты на металлоконструкции, - сообщил 15 июля министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин. - Параллельно ведётся подготовка здания к внутренней отделке: специалисты готовят поверхности стен, выполняют облицовку помещений административно-бытового корпуса плиткой и обшивают колонны гипсокартоном.

Также продолжается устройство инженерных коммуникаций.

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