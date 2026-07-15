В Калуге рассказали, как строится крытый футбольный манеж
Работы ведутся на тренировочной площадке «Спутник».
- Генеральный подрядчик завершил монтаж 32 металлических колонн и 16 ферм, после чего приступил к нанесению антикоррозионной защиты на металлоконструкции, - сообщил 15 июля министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин. - Параллельно ведётся подготовка здания к внутренней отделке: специалисты готовят поверхности стен, выполняют облицовку помещений административно-бытового корпуса плиткой и обшивают колонны гипсокартоном.
Также продолжается устройство инженерных коммуникаций.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь