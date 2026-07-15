Калужанин Владимир Досяк победил на Кубке Европы в Венгрии

В венгерском городе Пакш прошёл Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года, рассказали 15 июля в Минспорта.

Уверенную победу в весовой категории до 100 килограммов одержал калужанин Владимир Досяк. На пути к финалу воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Юность» одолел представителей Венгрии, Хорватии и Словении, а в решающем поединке взял верх над борцом из Нидерландов.

Тренируют Досяка Владимир Кутьин и Татьяна Папушина.