Калужанин Владимир Досяк победил на Кубке Европы в Венгрии
В венгерском городе Пакш прошёл Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года, рассказали 15 июля в Минспорта.
Уверенную победу в весовой категории до 100 килограммов одержал калужанин Владимир Досяк. На пути к финалу воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Юность» одолел представителей Венгрии, Хорватии и Словении, а в решающем поединке взял верх над борцом из Нидерландов.
Тренируют Досяка Владимир Кутьин и Татьяна Папушина.
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