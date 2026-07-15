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Спорт

Больше 800 калужан оформили карты болельщиков в МФЦ

Дмитрий Ивьев
15.07, 10:10
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С начала года 826 жителей Калужской области подтвердили личность в центрах «Мои документы» для получения Fan ID. Услуга востребована в преддверии нового сезона чемпионата России по футболу — без электронной карты болельщика вход на стадион закрыт.

Оформить карту можно через Госуслуги. Для этого нужно подтвердить личность — сделать это можно двумя способами: онлайн, если есть загранпаспорт нового образца на 10 лет или сдана биометрия в Единую биометрическую систему, или лично в любом МФЦ с оригиналами документов. Сотрудник центра сверит данные и подтвердит личность. После проверки электронная карта придёт на почту и появится в личном кабинете на Госуслугах.

Как отметили 15 июля в правительстве региона, развитие доступных цифровых сервисов и упрощение взаимодействия людей с государством — ключевые задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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