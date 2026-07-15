Калужанин выиграл Спартакиаду учащихся по тхэквондо
В Саранске с 10 по 13 июля прошла XIII Всероссийская летняя Спартакиада учащихся России по тхэквондо, в которой приняли участие более 150 сильнейших юных спортсменов, представляющих 38 регионов, рассказали в Минспорта.
Матвей Петреев из спортивной школы олимпийского резерва «Труд» стал победителем соревнований в индивидуальной программе пхумсэ-фристайл ВТФ.
Тренирует спортсмена Ольга Саидова.
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