Калужанин выиграл Спартакиаду учащихся по тхэквондо

В Саранске с 10 по 13 июля прошла XIII Всероссийская летняя Спартакиада учащихся России по тхэквондо, в которой приняли участие более 150 сильнейших юных спортсменов, представляющих 38 регионов, рассказали в Минспорта.

Матвей Петреев из спортивной школы олимпийского резерва «Труд» стал победителем соревнований в индивидуальной программе пхумсэ-фристайл ВТФ.

Тренирует спортсмена Ольга Саидова.