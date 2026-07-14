Летний мотокросс в Обнинске соберет больше 150 участников

18 июля в Обнинске пройдёт традиционный летний межрегиональный мотокросс, посвященный празднованию Дня города.

- Спортивно-массовое мероприятие, которые проводятся в наукограде в рамках госпрограммы «Спорт России», запланировано с целью патриотического воспитания и широкого приобщения молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, популяризации мотоциклетного спорта и пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, - рассказали организаторы.

На предстоящий мотокросс уже зарегистрировались около 150 спортсменов.

Заезды состоятся на спортивных трассах в районе плотины на реке Протва. Регистрация участников начнется с восьми часов утра, а сами заезды стартую в полдень. Соревнования пройдут в два заезда для каждого класса мотоциклов.