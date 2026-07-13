В Калуге прошел чемпионат России по петанку

В минувшие выходные сквер имени Волкова в областном центре стал спортивной ареной: здесь прошел чемпионат России по петанку. За звание сильнейших боролись около 70 спортсменов из разных уголков страны.

В Калугу приехали участники из Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также из Смоленской, Самарской и Ленинградской областей. Калужскую область на турнире представляли сразу десять местных атлетов.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: тир на точность и триплеты (командная игра, где мужчины и женщины выступают раздельно), сообщили в Минспорта.