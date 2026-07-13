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Спорт

Калужский пловец Григорий Вековищев выиграл три золота на первенстве Европы

Дмитрий Ивьев
13.07, 14:11
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Юниорская сборная России по плаванию успешно выступила на первенстве Европы в Мюнхене, завоевав первое место в общем медальном зачете. Значительный вклад в эту победу внесли спортсмены из Калужской области.

Главным героем турнира стал калужанин Григорий Вековищев. Он трижды поднимался на высшую ступень пьедестала: победил на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем, а также в составе эстафетной команды 4×200 метров. Особенно впечатляющим стало его выступление на «четырехсотке», где он показал время 3 минуты 44,58 секунды, установив новый юниорский рекорд России.

Успешно выступил и другой представитель региона — Максим Курбанов. В личном заплыве на 100 метров на спине он занял пятое место, показав свой лучший результат в карьере. Кроме того, Максим помог команде завоевать серебро в комбинированной эстафете 4×100 метров, участвуя в предварительном этапе.

Бронзовую медаль сборной России принесла калужанка Полина Иванушкина, которая стала третьей в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Губернатор Владислав Шапша поздравил спортсменов с блестящими результатами, отметив, что калужские пловцы внесли весомый вклад в общий успех национальной команды на международной арене.

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