Более тысячи калужан приняли участие в спортивном марафоне «Земля спорта»

В сквере имени Волкова прошел региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Как сообщил заместитель губернатора Александр Ефремов, на старт вышли более тысячи участников из 24 муниципалитетов области.

Программа соревнований получилась разнообразной. Спортсменам пришлось показать себя в силовом экстриме, сдать нормативы ГТО, поучаствовать в семейной эстафете, а также сыграть в мини-футбол и волейбол. Отдельным зрелищным событием стало традиционное двоеборье для дояров и механизаторов, которое добавило празднику колорита.

По итогам напряженной борьбы определились сильнейшие команды. В первой группе «золото» завоевали представители Малоярославецкого округа, «серебро» досталось Дзержинскому району, а «бронза» — Бабынинскому. Во второй группе лидерами стали спортсмены из Сухиничского округа. Второе и третье места заняли команды из Барятинского и Медынского районов соответственно.

Теперь победителям регионального этапа предстоит готовиться к финалу всероссийского марафона, который состоится в сентябре.