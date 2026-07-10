В Козельске строят физкультурно-оздоровительный комплекс
В пятницу, 10 июля, министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин рассказал, что там сейчас происходит.
- На сегодняшний день на объекте продолжаются установка опалубки, изготовление щитов ленточного фундамента, бетонирование монолитных конструкций под установку опор, изготовление арматурных каркасов, - пояснил министр.
Проект комплекса предусматривает создание бассейна.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь