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Спорт

В Козельске строят физкультурно-оздоровительный комплекс

Дмитрий Ивьев
10.07, 13:24
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В пятницу, 10 июля, министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин рассказал, что там сейчас происходит.

- На сегодняшний день на объекте продолжаются установка опалубки, изготовление щитов ленточного фундамента, бетонирование монолитных конструкций под установку опор, изготовление арматурных каркасов, - пояснил министр.

Проект комплекса предусматривает создание бассейна.

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