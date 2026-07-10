В Козельске строят физкультурно-оздоровительный комплекс

В пятницу, 10 июля, министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин рассказал, что там сейчас происходит.

- На сегодняшний день на объекте продолжаются установка опалубки, изготовление щитов ленточного фундамента, бетонирование монолитных конструкций под установку опор, изготовление арматурных каркасов, - пояснил министр.

Проект комплекса предусматривает создание бассейна.