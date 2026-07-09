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Спорт

Калужанин выиграл «серебро» на «Кубке сильнейших спортсменов» по лёгкой атлетике

Дмитрий Ивьев
09.07, 10:40
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На международных соревнованиях по легкой атлетике в Жуковском собралось около 300 атлетов из России и Республики Беларусь. Среди участников были рекордсмены, многократные чемпионы и лидеры мирового сезона.

Калужскую область представил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Темп» Даниил Ефимов, который завоевал серебряную медаль на дистанции 400 метров с барьерами.

Он пробежал за 50,45 секунды.

Тренирует спортсмена Владимир Мороженко.

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