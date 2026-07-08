Шапша поздравил с юбилеем Ольгу Коркач
День рождения празднует заслуженный работник физической культуры РФ, которая более 20 лет возглавляет СШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной.
- Это один из ведущих центров подготовки гимнастов в стране, гордость Калужской области, - заявил 8 июля губернатор Владислав Шапша. - Воспитанники неоднократно становились призерами всероссийских и международных соревнований. Пять спортсменов школы входят в сборную России.
Один из них - Иван Куляк, который недавно в Калуге выиграл медали чемпионата России.
Решением губернатора Ольга Коркач награждена медалью «За особые заслуги перед Калужской областью».
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