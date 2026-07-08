Калужская каратистка стала второй на спартакиаде учащихся

Ирина Чуркина завоевала «серебро» на соревнованиях в Саранске, сообщили 8 июля в Минспорта.

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены страны в возрастной категории 16-17 лет. На татами боролись более 70 участников из 28 регионов.

Калужскую область представила воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Ирина Чуркина. В весовой категории до 59 кг Ирина уверенно победила соперниц из Краснодарского края и Санкт-Петербурга. В финальном поединке она на последних секундах уступила спортсменке из Республики Башкортостан.