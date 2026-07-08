Калужская область присоединится к всероссийскому спортивному марафону

11 июля в Калуге, в сквере имени Волкова, пройдет региональный этап масштабного марафона «Земля спорта». Как сообщил заместитель губернатора Александр Ефремов, главная задача мероприятия - сделать спорт и здоровый образ жизни доступными не только для жителей крупных городов, но и для тех, кто живет в селах и небольших поселках.

В соревнованиях примут участие представители всех 23 муниципальных образований области. Ожидается, что на старт выйдут около тысячи человек. Организаторы обещают, что это будет не просто турнир, а настоящий праздник: для гостей подготовили мастер-классы, развлекательную шоу-программу, дегустацию фермерских продуктов и розыгрыши ценных призов от партнеров.

Победители калужского этапа получат право представить регион на Всероссийском финале марафона, который состоится этой осенью, в сентябре.