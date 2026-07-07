Калужский каратист стал вторым на XIII Летней спартакиаде учащихся России
Соревнования проходили в смоленском дворце спорта «Юбилейный», где собралось около 300 участников из 48 субъектов РФ, рассказали 7 июля в Минспорта.
Представитель Калужской области из детско-подросткового центра «Содружество» Калуги Всеволод Жеребцов стал серебряным призёром соревнований в категории ОК двоеборье по виду спорта «всестилевое каратэ».
Также Всеволод занял второе место на Первенстве ЦФО 2026.
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