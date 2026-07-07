Калужский каратист стал вторым на XIII Летней спартакиаде учащихся России

Соревнования проходили в смоленском дворце спорта «Юбилейный», где собралось около 300 участников из 48 субъектов РФ, рассказали 7 июля в Минспорта.

Представитель Калужской области из детско-подросткового центра «Содружество» Калуги Всеволод Жеребцов стал серебряным призёром соревнований в категории ОК двоеборье по виду спорта «всестилевое каратэ».

Также Всеволод занял второе место на Первенстве ЦФО 2026.