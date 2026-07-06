Обнинске волейболисты выиграли «серебро» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошли очередные соревнования в рамках чемпионата страны по пляжному волейболу. Отличный результат на этих выходных показала команда из Обнинска: Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев из местного волейбольного клуба выиграли серебряные медали.

В решающем матче нашим спортсменам противостояла главная пара страны — Олег Стояновский и Илья Лешуков из новоуренгойского «Факела». Соперники считаются лучшими в России, и финал получился очень напряженным.

В первом сете обнинцы даже имели шанс победить и боролись за сетбол, но в самой концовке всё же уступили со счетом 20:22. Во второй партии Стояновский и Лешуков смогли перехватить инициативу и довели сет, а вместе с ним и весь матч, до победы со счетом 21:15.