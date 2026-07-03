Калужанин выиграл «серебро» на первенстве России по легкой атлетике

С 26 по 28 июня в Казани проходило первенство России по лёгкой атлетике.

Калужскую область представил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Илья Елизаров.

Илья завоевал серебро в беге на 3000 метров с препятствиями в возрастной группе до 20 лет. Его результат - 9 минут 26,71 секунды - личный рекорд, - сообщили 3 июля в Минспорта.