В Обнинске рассказали о строительстве фиджитал-центра

Сейчас идут земельные работы.

- Готовят основание под плиту, - сообщил 3 июля глава города Стефан Перевалов. -Уже залили подпорную стенку. Ведется планировка территории под футбольное поле. На следующей неделе приступят к заливке основания под конструкцию.

Также он рассказал, что продолжается монтаж бегового центра.