В Обнинске рассказали о строительстве фиджитал-центра
Сейчас идут земельные работы.
- Готовят основание под плиту, - сообщил 3 июля глава города Стефан Перевалов. -Уже залили подпорную стенку. Ведется планировка территории под футбольное поле. На следующей неделе приступят к заливке основания под конструкцию.
Также он рассказал, что продолжается монтаж бегового центра.
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